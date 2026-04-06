El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo este lunes que es “imposible” hablar en serio de relaciones diplomáticas con Chile, cuando el presidente de esa nación, José Antonio Kast, convierte cada declaración en un ataque contra los migrantes de la nación caribeña.

“Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos”, señaló Gil en una publicación en Telegram.

El canciller venezolano dijo que no se puede pedir diálogo mientras “se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede”.

“Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”, concluyó Gil.

Este mensaje se dio después de que Kast dijera este lunes en Buenos Aires que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela, tras su captura por parte de tropas estadounidenses, permitirá “restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con el país petrolero.

“La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas”, expresó el mandatario chileno.

Kast ofreció una rueda de prensa en Buenos Aires tras reunirse con su homólogo Javier Milei, con motivo de su primer viaje oficial al exterior como presidente de Chile.

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Afirmó que su Gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas” y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se irán del país de manera voluntaria.

“Esta narcodictadura se esforzó mucho, a mi juicio, en obligar a personas a salir de su patria. Eso con el tiempo se va a ir regularizando”, consideró Kast, quien también deseó que se puedan restablecer los vuelos entre Chile y Venezuela.

Venezuela rompió sus relaciones con varios países de América Latina, entre esos Chile, en medio de las críticas al Gobierno chavista, la mayoría de ellas tras la última elección presidencial de 2024 cuando Maduro fue proclamado en una reelección entre denuncias de fraude de la oposición.

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