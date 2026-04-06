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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el presidente de Chile, José Antonio Kast. (Federico PARRA / Juan MABROMATA / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el presidente de Chile, José Antonio Kast. (Federico PARRA / Juan MABROMATA / AFP)
Por Agencia EFE

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo este lunes que es “imposible” hablar en serio de relaciones diplomáticas con Chile, cuando el presidente de esa nación, José Antonio Kast, convierte cada declaración en un ataque contra los migrantes de la nación caribeña.

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