Fotografía de archivo que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, , advirtió este viernes que Estados Unidos “quiere” y “pretende” hacer “una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, en momentos de tensión por el , visto por Nicolás Maduro como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen en su país.

“El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su Gobierno es un instrumento para la guerra. (...) Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, manifestó Padrino López, durante un acto por el 47 aniversario del comando de defensa aeroespacial integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Los países del Caribe que apoyan a Estados Unidos frente a Venezuela (y los aliados que Maduro perdió)

En este contexto, indicó que Estados Unidos también pretende “nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana”.

Sin embargo, el jefe militar dijo que Venezuela sigue “clamando por la paz”, aunque subrayó que el país se mantiene “alzado” y en “rebeldía” contra lo que consideró como la “acción nefasta” del “imperialismo norteamericano”.

“El pueblo de los Estados Unidos debe escuchar el clamor de paz, de sindéresis, la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra”, abogó Padrino López.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Alex WROBLEWSKI / Federico PARRA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Alex WROBLEWSKI / Federico PARRA / AFP)

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una “amenaza” de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC