El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en Caracas, el 17 de diciembre de 2025. (Palacio de Miraflores / EFE)
Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras “robo de buques” por Estados Unidos
Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras “robo de buques” por Estados Unidos

Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras “robo de buques” por Estados Unidos

afirmó el sábado que le ofreció su apoyo ante “el robo de buques cargados de petróleo” por parte de , tras la intercepción de un segundo tanquero con crudo venezolano.

No obstante, Teherán no mencionó ninguna medida concreta en su informe de una llamada entre sus jefes diplomáticos.

Irán es uno de los principales aliados internacionales de Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington.

Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el canciller venezolano, Teherán ofreció su cooperación “en todos los ámbitos” para afrontar “la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar”.

La conversación abordó “los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”, escribió el ministro Yván Gil.

Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán”.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, “subrayó la determinación de los dirigentes de los dos países a consolidar y desarrollar sus relaciones”, precisó la cancillería de Teherán en un comunicado.

El documento no emplea los términos de “piratería” y “terrorismo internacional” que menciona Caracas.

El informe iraní de la llamada, publicado el domingo, destaca la “solidaridad” de Irán y su “apoyo al pueblo y al gobierno electo de Venezuela” frente a “una amenaza evidente a la paz y la estabilidad en la región”, aunque no menciona medidas concretas.

La jefa de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, dijo en X que Estados Unidos había “incautado un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela”.

Es la segunda incautación que se registra en dos semanas, después de que el presidente Donald Trump decretara un “bloqueo total” a “buques petroleros sancionados” que operan con Venezuela.

La relación entre Irán y Venezuela se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Maduro.

Irán ha auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos y los dos países firmaron en 2022 un acuerdo de cooperación por 20 años.

China y Rusia -otros grandes aliados de Venezuela- también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.

