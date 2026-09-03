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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo este jueves que “no es suficiente” la flexibilización de sanciones que ha habido este año, como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, y pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero.

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