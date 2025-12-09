Un integrante de la Milicia Bolivariana reacciona durante una movilización en apoyo al gobierno nacional en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Venezuela dice que respuesta ante "agresión" de EE.UU. debe ser la "ofensiva revolucionaria"
El canciller de Venezuela, , aseguró este martes que la respuesta ante la , que mantiene un despliegue militar en el Caribe, debe ser la “ofensiva revolucionaria” y la construcción de un movimiento que le pueda dar respuesta al “imperialismo” y a sus aliados.

En la inauguración de la Asamblea de los Pueblos, en Caracas, el titular de Exteriores propuso la construcción de acciones concretas para darle respuesta a Estados Unidos y a sus operadores que, dijo, “pretenden rendirse” y “caer de rodillas”.

“Así que esperamos que de acá salga algo concreto (...) donde confluyan todas las fuerzas soberanas, progresistas, independientes, de amor, no solo por nuestra América”, añadió en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

PUEDES VER: Quiénes eran los presos políticos que murieron bajo custodia en las cárceles de Maduro en Venezuela

La Asamblea de los Pueblos, de acuerdo al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se celebrará en Caracas entre este martes y próximo jueves, con delegaciones internacionales que discutirán diversos temas como ‘paz versus militarización de América Latina y el Caribe’, ‘guerra económica y extorsión política’, así como ‘medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y asfixia financiera contra los pueblos’.

El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, , tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
El gobernante evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?“, señaló.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

LEE TAMBIÉN: Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes

Desde finales de agosto, con el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas ha denunciado como una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

A pesar de la tensión, que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

