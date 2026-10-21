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La jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera, habla con los medios de comunicación, en el Hotel Marriott de Caracas, Venezuela, el 16 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
La jefa de la delegación de la oposición, Dinorah Figuera, habla con los medios de comunicación, en el Hotel Marriott de Caracas, Venezuela, el 16 de octubre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren a finales del próximo año o inicios de 2028, después de desmontar el “aparato” alrededor del sistema electoral y de que consigan condiciones que garanticen la credibilidad de la votación.

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