Cabello acusa al Gobierno de Estados Unidos de tener “vínculos con el narcotráfico”

El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este martes al Gobierno de Estados Unidos de tener “vínculos con el narcotráfico” en medio de una movilización chavista en Caracas en apoyo al Gobierno en plenas tensiones con Washington.

“ Si alguien tiene vínculos con el narcotráfico es el Gobierno de los Estados Unidos ”, afirmó Cabello en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello se pronunció un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera el líder chavista Nicolás Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento” de Washington.

El funcionario advirtió, por otra parte, que será “aniquilado” quien “ose poner un pie” en su país, que enfrenta, según dijo, un incremento de las “amenazas” de EE.UU., en referencia al despliegue militar norteamericano en aguas cercanas a la nación sudamericana.

“Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo, aniquilado es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que, a “la hora de defender” a Venezuela de quien “trate de hacer algo” en su contra, el país lo hará “con todos los instrumentos que tenga”.

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere “robarse los recursos naturales de Venezuela”.

La designación del Cártel de los Soles da al Gobierno de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)