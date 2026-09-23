icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, se dirige a sus partidarios durante una marcha en Caracas, el 23 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, se dirige a sus partidarios durante una marcha en Caracas, el 23 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, defendió este miércoles el viaje de la mandataria encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, a Nueva York, donde intervendrá esta misma jornada en la LXXXI Asamblea General de la ONU, y recordó los “hechos tristes” del pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos depuso y capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.