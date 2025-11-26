El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda del prensa en Caracas, el 24 de noviembre de 2025. (Ronald Peña R / EFE)
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda del prensa en Caracas, el 24 de noviembre de 2025. (Ronald Peña R / EFE)
Cabello dice que Venezuela decide quién vuela y quién no y se reserva derecho de admisión
El ministro de Interior de , , afirmó este miércoles que el Gobierno de su país “decide quién vuela y quién no” y “se reserva el derecho de admisión”, en un contexto en el que varias aerolíneas han cancelado sus vuelos ante el aviso internacional de la autoridad aérea de que llama a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del .

El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, manifestó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

MIRA AQUÍ: “Lo único que le puede ofrecer Trump a Maduro es una salida segura del poder en Venezuela”

De esta manera, el funcionario confirmó el plazo que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano, que finalizó este miércoles sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de “vuelo permanente” o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Cabello reprochó que “por qué no reclaman” a EE.UU., al mencionar la advertencia difundida el pasado viernes por la Administración Federal de Aviación estadounidense, en un momento en el que Washington mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro considera como un intento para sacarlo del poder.

¿Por qué meten a Venezuela? Eso no es una decisión de Venezuela. Es un anuncio de Estados Unidos. Ahora, Venezuela se reserva el derecho de admisión”, indicó el considerado número dos del chavismo.

Desde el sábado, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

MÁS INFORMACIÓN: EE.UU. reitera que va a “perseguir a los narcoterroristas” al ser preguntado por Venezuela

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles 26 de noviembre que son bienvenidas las conversaciones directas entre el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas". (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

