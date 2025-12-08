El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, mientras habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, el 8 de diciembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, mientras habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, el 8 de diciembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Cabello dice que Venezuela está más organizada que desde el inicio del despliegue de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Cabello dice que Venezuela está más organizada que desde el inicio del despliegue de EE.UU.

Cabello dice que Venezuela está más organizada que desde el inicio del despliegue de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de (PSUV), , aseguró este lunes que el país está más organizado que desde el inicio, en agosto pasado, del despliegue militar de en el mar cerca de las aguas venezolanas, una acción que mantiene alerta al Gobierno de al considerar que es “una amenaza”.

Hoy estamos más organizados que hace cuatro meses. Hemos desarrollado una serie de eventos internos que nos permite hablarlo así. Estamos organizados para muchas cosas”, manifestó Cabello, sin abundar en detalles, en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Cabello desestima intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre Venezuela y EE.UU.

A su juicio, las “amenazas” de Estados Unidosno han podido doblegar” el “espíritu y la conciencia” del pueblo venezolano y rechazó “cualquier tipo de injerencia” en los “asuntos internos” del país sudamericano.

No nos metemos en los asuntos internos de ningún país, sobre todo con ese pueblo de Estados Unidos que todos los días reclama que las cosas no se están haciendo bien”, indicó el número dos del chavismo.

El también ministro de Interior rechazó el argumento de combate al narcotráfico con el que EE.UU. justifica su despliegue en la región, y reiteró que Venezuela ha luchado contra el comercio ilegal de drogas, así como contra las bandas criminales y “mafiosos”.

Cuando comenzaron esos ataques en el Caribe, nosotros decíamos: ¿Por qué mueven una flota para el Caribe si solo sale una pequeña parte de la droga, un porcentaje mínimo (por el Caribe)? (...) Creerse dueños del mundo es un problema para algunos que creen que pueden tomar las decisiones”, agregó.

El sábado, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día “más que preparada” para dar una “respuesta contundente” a aquel que se “atreva a agredir” al país, en momentos en los que Caracas denuncia que Estados Unidos busca propiciar un cambio de régimen.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC