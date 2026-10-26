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El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, participa en una marcha en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, participa en una marcha en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia EFE

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que en el país “no hay persecuciones para nadie”, tras el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, quien reapareció el domingo y encabezó una caravana desde el oeste venezolano hasta Caracas.

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