El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que en el país “no hay persecuciones para nadie”, tras el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, quien reapareció el domingo y encabezó una caravana desde el oeste venezolano hasta Caracas.

“¿Desde cuándo estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir que se venga? Aquí no hay persecuciones para nadie. Entonces montan un show. Tenemos tiempo diciendo que dejen el show y se venga todo el que se quiera venir”, aseguró Cabello.

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En una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior respondió así tras ser consultado sobre si el partido tiene alguna estrategia tras el regreso de Machado a Venezuela.

Minutos antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Machado pudo evitar hacer un “show” a su regreso al país sudamericano, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (del aeropuerto) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, expresó la mandataria a medios de comunicación al concluir un acto desde el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez evitó responder qué ruta usó Machado para entrar nuevamente al país, tras haber salido en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Premio Nobel, e insistió en que hay aeropuertos y estructuras transitorias, en referencia al aeropuerto internacional de Maiquetía, para que pudiera volver.

Machado reapareció el domingo en Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La exdiputada encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington. (AFP)

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