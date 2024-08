El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el proceso judicial de “validación” de los resultados de los comicios presidenciales tendrá un resultado, por lo que -dijo- quienes hayan violado la ley electoral tendrán que “asumir responsabilidades”.

“Lo que yo sí les puedo garantizar es que de la investigación del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) va a haber, como dicen los abogados, resultas, y ahí va a haber decisiones y todos aquellos que han violado la ley electoral van a tener que asumir responsabilidades, se acabó la mamadera de gallo (burla)”, dijo Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’.

El también diputado insistió en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -que aún no publica los resultados desagregados de la elección, contrariando lo que establecía su propio cronograma- “dijo que ganó Nicolás Maduro”.

“Nicolás Maduro ganó las elecciones, se dieron los resultados, el que no esté de acuerdo debe presentar las actas y decir ‘mire, yo no estoy de acuerdo con estos resultados, aquí están mis actas’ (...) un reclamo”, añadió.

El sábado, el TSJ anunció que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de “validación” de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria de Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

“Los magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado -en físico y digital- sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral”, dijo, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la presidenta del tribunal, la chavista Caryslia Rodríguez, quien destacó que la decisión que se tome será “inapelable”.

Rodríguez aseguró que la investigación “contará con personal altamente calificado e idóneo”, que trabajará con los “más altos estándares técnicos”, aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.

El TSJ -controlado por jueces afines al chavismo- trabaja para “producir la sentencia definitiva” en respuesta a un recurso introducido por Maduro -que no es público- y esa decisión “tendrá carácter de cosa juzgada” y “de obligatorio cumplimiento”, añadió Rodríguez.

El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, dijo que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un jaqueo y que estas elecciones no pueden ser consideradas democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al “golpe de Estado”.