¿Quiénes son los chavistas buscados por Estados Unidos pero que se mantienen en el poder en Venezuela?
Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, depuesto del poder el pasado 3 de enero en una acción militar ordenada por Donald Trump. Hoy Washington “controla” el rumbo político del país caribeño, y lo hará por varios años, según ha declarado el magnate; y la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, se lleva bien con la Casa Blanca. Sin embargo, la estrategia estadounidense expone una contradicción central: al mismo tiempo que coopera con el actual Gobierno Venezolano, Washington mantiene vigentes recompensas millonarias por la captura de altos dirigentes chavistas que siguen ejerciendo el poder como ministros, pese a estar acusados de narcotráfico por la justicia de EE. UU.

