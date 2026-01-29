Trump anuncia que desde hoy comenzarán a reabrir las conexiones aéreas con Venezuela

Donald J. Trump durante una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 29 de enero de 2026. Foto: EFE
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto” y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que el proceso comience hoy mismo.

