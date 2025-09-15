El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela” | VIDEO
Resumen de la noticia por IA
Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela” | VIDEO

Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela” | VIDEO

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe, anunció este lunes el presidente , que aseguró que los fallecidos eran “narcoterroristas de ”.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó Trump en su red Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante “agresión” de EE.UU.

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, esta en movimiento, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano.

“Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”, aseguró Trump este lunes, tras advertir de nuevo a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, “LOS CAZAREMOS”.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC