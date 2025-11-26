Roger Zuzunaga Ruiz
“Lo único que le puede ofrecer Trump a Maduro es una salida segura del poder en Venezuela”
En medio de la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump volvió a abrir el martes la puerta a una posibilidad que parecía descartada: hablar directamente con Nicolás Maduro. El mandatario norteamericano aseguró que “podría conversar” con el líder chavista si eso permite “salvar vidas”, mientras mantiene sobre la mesa la opción opuesta, que es aumentar la presión militar y, eventualmente, ordenar una acción directa en territorio venezolano. ¿Qué podría salir de un eventual diálogo entre dos gobiernos que se han acusado mutuamente de dictadura, terrorismo, narcotráfico y agresión? Y, sobre todo, ¿qué estaría dispuesto a ofrecer Caracas y qué estaría dispuesto a aceptar Washington?

