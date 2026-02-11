Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, dice secretario de Energía

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un evento en la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este miércoles, tras una reunión privada en Caracas con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un “compromiso apasionado” por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019.

