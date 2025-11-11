Dónde está el USS Gerald R. Ford y qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela

Aunque el Pentágono insiste en que la misión del grupo de combate, que incluye al menos ocho barcos de guerra, un submarino y aviones cazas F-35 y miles de militares, tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico, analistas coinciden en que la magnitud del despliegue sugiere preparativos más amplios.

El USS Gerald R Ford, acompañado de destructores y cruceros con capacidad de misiles guiados, constituye una plataforma de proyección aérea que puede operar cientos de salidas diarias, algo inédito en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) está anclado tras su llegada a Palma de Mallorca el 3 de octubre de 2025. (Foto de Jaime REINA / AFP). / JAIME REINA

Según información de la agencia Reuters de este martes, el USS Gerald R. Ford ya está en aguas de América Latina que son responsabilidad del Comando Sur.

De acuerdo con el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, la acumulación de fuerzas estadounidenses en la región busca “detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Aseguró que este despliegue permitirá mejorar y ampliar las capacidades para “interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales”.

El 4 de noviembre se había informado que el portaaviones junto con su grupo de combate cruzó el paso del Estrecho de Gibraltar para abandonar el Mediterráneo y dirigirse hacia el Atlántico, específicamente al área de responsabilidad del Comando Sur, que es el Caribe y América Latina.

En general, el emplazamiento de un portaaviones en una zona donde ya hay acciones militares, pues desde inicios de setiembre se están atacando embarcaciones que supuestamente llevan droga, tiene una carga política y militar muy significativa, incluso cuando no se producen combates.

El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78), el primero de su clase, navega por el Océano Atlántico el 9 de octubre de 2022. (Foto de la Armada de los Estados Unidos, por el Especialista en Comunicación de Masas de 2.ª Clase Jackson Adkins). / MC2 Jackson Adkins

La primera señal es de disuasión, pues un portaaviones no solo es un buque, sino es prácticamente una base aérea móvil que puede proyectar poder a más de 1.000 kilómetros de distancia. Su presencia comunica a otros actores que Estados Unidos está dispuesto y preparado para responder militarmente si la situación escala, y en ese caso ya se pasaría de la disuasión a la acción directa.

El el caso del USS Geral R Ford, puede transportar más de 75 aeronaves, incluidos los cazas furtivos F-35C Lightning II, los F/A-18 Super Hornet, helicópteros Seahawk y drones de vigilancia MQ-25 Stingray. Su dotación supera los 4.500 tripulantes.

Puede lanzar hasta 160 operaciones aéreas diarias, una cifra sin precedentes que le permite mantener una ofensiva constante o reaccionar ante cualquier amenaza en minutos.

Funciona a propulsión nuclear, lo que le permite operar más de 25 años sin necesidad de repostar combustible, garantizando una autonomía prácticamente ilimitada y reduciendo la dependencia logística.

El portaaviones USS Gerald R Ford de Estados Unidos. (AFP).

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, el desplazamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford debe interpretarse dentro de un proceso de “escaladas progresivas y controladas” por parte de Washington, orientadas a incrementar la presión militar sobre Venezuela.

“Estas son disuasiones que se desarrollan por grados, cada vez con mayor capacidad operativa de la Fuerza de Tarea Conjunta norteamericana”, explicó a El Comercio.

“El grupo de combate ya tiene medios para ejecutar ataques selectivos y quirúrgicos, o incluso para apoyar operaciones extractivas, como intentos de captura de figuras del régimen”, añadió, en alusión a que Estados Unidos pudo ya haber ejecutado maniobras previas de inteligencia y sabotaje en territorio venezolano.

Las alternativas de Trump

El USS Gravely, un buque de guerra de la Armada estadounidense, zarpó del puerto de Puerto España el 30 de octubre de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

En cuando a las opciones que estaría analizando Trump para actuar militarmente contra Venezuela, la semana pasada el diario The New York Times reveló que se analizan tres alternativas principales:

Primero, ataques aéreos dirigidos contra instalaciones y unidades militares vinculadas al apoyo a Maduro, con el objetivo de minar el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que desde adentro se produzca la caída del régimen.

Segundo, operaciones de fuerzas especiales para apresar o neutralizar (matar) a Maduro.

Y tercero, despliegues más amplios para tomar el control de aeródromos, campos petroleros y otras infraestructuras claves de Venezuela.

Anteriormente ya se informó que Trump autorizó a la CIA a que realice operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Sin embargo, todavía no se conoce de manera oficial una decisión final con respecto a lo que Trump busca en Venezuela.

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. realiza una demostración durante el Salón Aeronáutico Internacional de Australia, el 27 de febrero de 2015. (Foto de Paul Crock/AFP). / PAUL CROCK

Gómez de la Torre subrayó que los recientes sobrevuelos de bombarderos estratégicos estadounidenses cerca de Venezuela, los B-52 o B-1 Lancer, forman parte del patrón de presión norteamericana y sirven para evaluar la capacidad de alerta temprana y respuesta de la FANB.

“Estamos en una antesala de la acción militar directa, y lo hemos estado desde hace tiempo”, sostuvo. “Esta antesala se ha prolongado, pero sigue avanzando”, remarcó.

¿Tiene opciones Venezuela ante Estados Unidos?

Un tanque del Ejército venezolano de origen ruso participa en un desfile militar durante las celebraciones del Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

¿Venezuela está en condiciones enfrentar una acción militar directa de Estados Unidos?

El martes, la FANB activó un despliegue “masivo” en todos los estados del país para responder a las “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado del ministerio de Defensa, se ejecuta un “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana (civiles enlistados)”, entre otras estructuras de defensa policial, militar y ciudadana.

En tanto, la agencia AFP informó que Maduro advirtió el lunes que su estructura tiene “fuerza y poder” para responder ante Estados Unidos, en la que incluiría a civiles. “Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”, dijo.

Sobre las posibilidades de defensa de las fuerzas venezolanas, Gómez de la Torre fue tajante: “Venezuela no tiene recursos militares reales para resistir una ofensiva de Estados Unidos. Aunque ha solicitado armamento avanzado a Rusia y China, esos equipos no llegan de la noche a la mañana y requieren largos periodos de entrenamiento y adaptación, sobre todo en materia misilística”.

Un miembro de la Milicia Nacional Bolivariana porta un lanzador de misiles tierra-aire portátil (MANPAD) 9K338 "Igla-S" (SA-18) de fabricación rusa durante una manifestación contra la actividad militar estadounidense en el Caribe. (Foto de Federico Parra / AFP). / FEDERICO PARRA

Según su lectura, Maduro intenta ganar tiempo y mantener un margen de negociación con Washington para evitar un desenlace militar. “Ha buscado atemperar la posibilidad de una invasión incluso con comunicaciones directas hacia Trump, pero esas gestiones fueron desoídas”, afirmó.

Si finalmente el escenario derivara en una intervención directa, el especialista consideró que Venezuela solo podría optar por una guerra asimétrica y prolongada, con muy pocas probabilidades de éxito.

“Las capacidades de resistencia son relativas. Basta ver lo ocurrido con Irán frente a los ataques israelíes: pese a tener un poder militar superior al venezolano, no logró neutralizar los bombardeos selectivos. En el caso de Caracas, las posibilidades serían —por decirlo menos— exiguas”, concluye.