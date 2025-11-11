Dónde está el USS Gerald R. Ford y qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela

Escucha la noticia
El portaaviones USS Gerald R. Ford, la nave insignia de la flota naval estadounidense y el buque de guerra más poderoso del mundo, navega rumbo a su nuevo emplazamiento en el Caribe tras abandonar el Mediterráneo, en medio de un clima de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La decisión de desplegarlo bajo el mando del Comando Sur ha sido interpretada como una señal directa de presión militar hacia el gobierno de Nicolás Maduro, en un momento en el que la Casa Blanca de Donald Trump evalúa nuevas acciones —encubiertas o abiertas— para forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
