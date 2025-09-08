Fotografía de archivo del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela e Irán refuerzan su alianza ante las “amenazas” de Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Venezuela e Irán refuerzan su alianza ante las “amenazas” de Estados Unidos

Venezuela e Irán refuerzan su alianza ante las “amenazas” de Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Exteriores de Venezuela, , y su homólogo de Irán, , hablaron de la alianza entre sus países ante las que consideran “amenazas” de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana, informó este lunes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante una conversación telefónica, el canciller venezolano agradeció al Gobierno iraní por “defender los principios y objetivos” de la Carta de las Naciones Unidas" y subrayó la “necesidad de respetar la y la integridad territorial”, según una nota de VTV, compartida por Gil a través de su canal de Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Canciller de Venezuela llama a la unidad latinoamericana ante tensiones con EE.UU.

Además, aseguró que el Ejecutivo de defenderán “su independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación”, y dijo esperar que las naciones integrantes del grupo BRICS, entre ellas Irán, y otros países de América Latina “condenen firmemente las acciones de Estados Unidos”.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló, en una nota oficial, que su titular condenó “enérgicamente las acciones unilaterales e intimidatorias” de y, en ese sentido, advirtió que amenazar con “el uso de la fuerza” a naciones independientes en desarrollo “constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

“Es fundamental que todos los Gobiernos responsables, reconociendo la gravedad de la situación actual, impidan la propagación de la anarquía y la inseguridad”, afirmó el ministro persa, quien expresó el apoyo de su Gobierno a Venezuela ante -agregó- la “intimidación estadounidense”.

Hace una semana, el reafirmó con Irán su “lucha conjunta” por la defensa de su soberanía, durante una reunión de Gil con el embajador iraní en Caracas, Ali Chegini.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

El presidente de Irán, , denunció este lunes, durante su intervención en la cumbre virtual de los BRICS, las amenazas EE.UU. contra Venezuela, así como la agresión militar que sufrió su país en junio, la continuidad del conflicto en Gaza y los , como “pruebas claras del fracaso del orden mundial en garantizar la paz, la justicia y la seguridad internacional”.

Venezuela advierte que enfrenta la “más grande amenaza” que haya vivido el continente en el último siglo, en referencia al despliegue militar estadounidense, al que Caracas ha respondido con una movilización de buques y de millones de milicianos, además de llamados a la ONU y a la comunidad internacional en general.

El ministro venezolano de Defensa, , anunció este domingo un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones del país, ubicadas, dijo, en la fachada caribeña y la atlántica.

Washington alega una lucha contra el narcotráfico, lo que rechaza Caracas, que denuncia un plan para provocar un .

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC