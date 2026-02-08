González Urrutia celebra nuevas excarcelaciones y exige liberación de los presos políticos en Venezuela

Escuchar
El líder antichavista Edmundo González Urrutia, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio de Gobierno, en Lima, Perú, el 29 de enero de 2025. (Foto de John Reyes Mejía / EFE)
/ John Reyes Mejía
Por Agencia EFE

El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia celebró las nuevas excarcelaciones que se produjeron este domingo, al tiempo que exigió la liberación del resto de los presos políticos en el país, que son alrededor de 687, según un conteo de la ONG Foro Penal.

