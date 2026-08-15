icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
Por Agencia EFE

El opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia celebró este sábado la excarcelación de 131 presos anunciada por el Gobierno, aunque advirtió de que esto “no borra” lo sufrido por ellos y sus familias y pidió “establecer responsabilidades”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.