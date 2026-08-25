El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que han dejado más de 6.500 fallecidos, informó el martes la terminal aérea.

El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio.

Al comienzo de la catástrofe operó únicamente para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos.

A partir del 1 de septiembre se reiniciarán “las operaciones en los terminales temporales habilitados, tanto para vuelos nacionales como internacionales”, informó en un comunicado el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).

Las autoridades informaron que la reapertura se dará luego de “un proceso de reconstrucción, bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologias”.

A partir de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aérea con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este.

“Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo”, destacó IAIM.

Dos terminales provisionales de salida y otros dos de llegada fueron habilitadas en enormes carpas afuera de la infraestructura afectada, según detalló hace unos días el aeropuerto en sus redes sociales.

Los vuelos de carga se habían reactivaron el 5 de agosto.

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La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.125, según el balance oficial divulgado el lunes 3 de agosto por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez. (AFP)

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