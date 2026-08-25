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Resumen

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La reparación de la fachada del edificio administrativo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 24 de agosto de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La reparación de la fachada del edificio administrativo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 24 de agosto de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia AFP

El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que han dejado más de 6.500 fallecidos, informó el martes la terminal aérea.

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