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Resumen

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El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el Hotel Alba de Caracas, Venezuela. Foto: EFE
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el Hotel Alba de Caracas, Venezuela. Foto: EFE
/ Matias Delacroix / AFP
Por Agencia EFE

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó este lunes a una marcha de las mujeres para el próximo jueves, el mismo día en que la oposición se movilizará para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

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