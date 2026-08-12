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Resumen

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La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras una reunión en Caracas, el 12 de agosto de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras una reunión en Caracas, el 12 de agosto de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

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