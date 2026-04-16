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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión en Caracas, el 4 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión en Caracas, el 4 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de “reconocimiento del gobierno”, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

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