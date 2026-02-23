Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Fotografía que muestra El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela informó este lunes sobre el inicio de la remodelación de la temida cárcel El Helicoide en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores, para convertirla en un centro social, entre denuncias de ONG de que todavía en el lugar hay presos políticos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.