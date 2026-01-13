El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla antes del inicio de la sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, el 8 de enero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Venezuela: El presidente del Parlamento cifra en 400 las excarcelaciones desde diciembre
El presidente de la (AN, Parlamento) de , el chavista , afirmó este martes que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado diciembre y aseguró que continuarán como parte de un “gesto unilateral” del Gobierno de .

Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar, nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia, pero ustedes (opositores) tienen que bajarle a la mezquindad”, señaló Rodríguez en una sesión del Parlamento, transmitido por el canal de Youtube ANTV.

Francisco Sanz
El presidente del Parlamento sostuvo que estas personas no son presos políticos sino políticos que incurrieron en “faltas contra la ley, contra la Constitución”.

Gente que pidió invasión, los complacieron; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, los complacieron; gente que promovió la violencia, la desunión, la división, y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelaciones”, agregó.

Rodríguez indicó que pone a disposición “las listas” con los nombres de las personas liberadas, una exigencia constante entre ONG y familiares de presos políticos que aún no se ha materializado.

Desde diciembre pasado, el Gobierno de Venezuela sólo ha hecho públicos comunicados para anunciar la excarcelación de 99 presos en Navidad, 88 en Año Nuevo y 116 el lunes pasado.

El jueves pasado, Rodríguez informó sobre la liberación de un “número importante” de personas, tanto venezolanas como extranjeras, sin que ofreciera una cifra detallada y bajo qué condiciones recibirían esta medida.

En el comunicado del lunes, el Ejecutivo chavista dijo que las 116 “nuevas excarcelaciones” eran de personas vinculadas con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

Asimismo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó en el texto que estas acciones forman parte del seguimiento a la “revisión integral de causas” ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Subrayó igualmente que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces tampoco se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

Este martes, la ONG Foro Penal, que hasta el domingo computaba poco más de 800 presos políticos en Venezuela, contabilizaba 56 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registraba 76.

