“El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Hace dos semanas, días después del primer ataque militar de Estados Unidos en el mar Caribe contra una embarcación venezolana que supuestamente transportaba droga, Nicolás Maduro envió una carta a Donald Trump para entablar un diálogo directo a través del enviado especial de la Casa Blanca. No se sabe si hubo respuesta. De lo que sí hay certeza es de que la presión se mantiene, pues el sábado, el mandatario estadounidense dio un ultimátum al líder chavista al exigir a Venezuela que “acepte de inmediato a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales” que actualmente se encuentran en Estados Unidos o, de lo contrario, el precio “SERÁ INCALCULABLE”.