Una explosión en Caracas, Venezuela. (Captura de video).
Venezuela: reportan varias explosiones en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos | VIDEOS
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que ha denunciado “amenazas” del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

MIRA: ¿Qué se sabe del primer ataque de EE.UU. en Venezuela ejecutado por la CIA con drones? (y por qué Maduro guarda silencio)

“Fuerte Tiuna está explotando”, se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Varios aviones sobrevuelan la ciudad.

El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país «ha garantizado y garantizará la integridad territorial» venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.

