La última gran encuesta publicada el miércoles, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) y la firma de sondeos Delphos, le da a González Urrutia una intención de voto del 59,1 %, mientras que el mandatario Maduro se ubica en 24,6 %. Es decir, hay una ventaja de 34 puntos.

Durante la presentación de los resultados del estudio, el director de Delphos, Félix Seijas, explicó que en cualquiera de los escenarios de participación, alta o moderada, la diferencia entre ambos candidatos se moverá entre el 20% y el 34% a favor de la oposición.

Encuesta de intención de voto en Venezuela. (Delphos).

“Con respecto a la intención de voto por probabilidad de asistir a votar, incluyendo la participación chavista, se tiene que en segmento de probabilidad de alta participación, Edmundo González Urrutia tendría aproximadamente 4,9 millones de votos y Nicolás Maduro 2,9 millones de votos”, indicó Seijas.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición por Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, asisten a un mitin el 18 de mayo de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP ). / JUAN BARRETO

En general, cuando a los encuestados se le preguntó por su disposición de ir a votar el 28 de julio, el 80.6% respondió estar seguro de que votaría, mientras que el 12% dijo que quizás votaría y el 6,5% difícilmente votaría.

Disposición a participar en las elecciones. (Delphos).

En cuanto a la expectativa para el 28 de julio, el 35,4% consideró que la oposición ganará y que habrá un cambio, el 26,7% dijo que Maduro ganará y seguirá en el poder y el 20,8% respondió que la oposición ganará pero Maduro seguirá en el poder.

Lo que pasará el 28 de julio. (Delphos).

Una sección interesante de la encuesta es cuando a la gente se le pregunta ¿qué tan necesario es un cambio de Gobierno? El 60% de los chavistas moderados y el 11,3% de los radicales consideró que debe haber un cambio.

Seijas señaló que en la encuesta, hecha entre el 5 y el 11 de julio a 1.200 personas registradas para votar, el 40 % se definió como opositor, un 30,6 % como chavista y 29,5 % dijo “no estar en ningún bando”.

Asimismo, indicó que el 33 % de los encuestados se mostraron “muy dispuestos a regresar a su centro electoral para participar como testigos en el conteo de votos”.

Por su parte, el director del CEPyG, Benigno Alarcón, sostuvo que el escenario final se abre entre dos opciones: “transición política o conflicto por fraude electoral”.

“La oposición pareciera estar hoy en su mejor momento político y electoral, mientras el Gobierno pareciera estar en su peor situación con una brecha en lo electoral que no es posible superar a través de las prácticas tradicionales de fraude”, sostuvo Alarcón.

El presidente y candidato a la reelección en Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en Caracas el 16 de julio de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

"Es ineludible la derrota del chavismo"

Andrés Cañizález, escritor, periodista e investigador universitario, le dijo a El Comercio que tras analizar la encuesta de Delphos considera que el estado de ánimo y el deseo mayoritario de los ciudadanos es el cambio, incluso en mucha gente que se identifica con el chavismo.

“Entonces, ahí está el nudo gordiano, porque si tal vez el PSUV (partido de Gobierno) hubiese presentado una candidatura distinta a Maduro, podría tener más chances teniendo en cuenta que la gran mayoría de gente quiere un cambio”, indica Cañizález.

“Después de 12 años de Gobierno, presentar un candidato a la reelección, en un momento en el que la gente está anhelando decididamente un cambio, me permite proyectar un triunfo sin duda de González Urrutia. Yo no creo que ese sentimiento tan arraigado de cambio vaya a variar en el corto plazo. El Gobierno, por diversas razones, no ha hecho lo que solía hacer en el pasado, que era dar bonos, aumentar el salario, nada de eso ha ocurrido, estamos en Venezuela con un salario mínimo que tiene dos años sin aumento, unas pensiones equivalentes a 4 dólares que tampoco han aumentado, entonces todo eso da un ambiente, una lectura de que es ineludible la derrota del chavismo”, remarca Cañizález.

María Corina Machado hace gestos durante un mitin de campaña del candidato presidencial Edmundo González en Barinas, Venezuela, el 6 de julio de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

El periodista destaca que en la encuesta de Delphos González Urrutia y María Corina Machado tienen prácticamente los mismos niveles de aprobación y desaprobación. “En menos de dos meses, ella logró endosarle su capital político y también su desprestigio, y eso es importante mantenerlo para entender por qué se puede proyectar que el chavismo, en medio de esta situación tan nefasta en Venezuela, logra alcanzar un 30%, ese es su voto; el 26% que dice que nunca votaría por González Urrutia es la misma cifra que dice que no lo haría por Machado”.

Sobre lo que va a pasar el 28 de julio, Cañizález considera que va a ser un día de una gran movilización. Indica que si se confirman los números de Delphos, el 80% iría a votar, algo que sería un porcentaje histórico en Venezuela. “Ni en su mejor momento Chávez logró que fuese a votar un porcentaje tan alto de ciudadanos, tiene que ver con una necesidad de cambio, con identificar las elecciones con una posibilidad de cambio en un ámbito democrático, pacífico, el venezolano no quiere conflicto, está cansado de tantos años de conflictividad”.

Además de la tensión que habrá en los centros de votación el 28 de julio, Cañizález cree que también va a estar activado el aparato del chavismo, “que está disminuido sin duda, pero sigue teniendo capacidad de control para saber quién fue a votar, quién no y ubicar a la gente en sus casas, etc., eso sigue activo. Al chavismo le conviene que su gente vote, y la va a ir a buscar, una abstención de los votantes del chavismo agrandaría la brecha”.

Los partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro asisten a un mitin de campaña en Caracas el 18 de julio de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

¿Puede haber fraude? Cañizález sostiene que el 28 de julio el factor clave será la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “¿Qué va a hacer la Fuerza Armada con lo que se prevé que sea una victoria limpia, clara y contundente a favor de González Urrutia? ¿Avalará la Fuerza Armada un fraude? ¿Estará dispuesta a reprimir protestas de personas que salgan a denunciar el fraude? ¿O la Fuerza Armada sencillamente dirá ‘esta es la voluntad popular y vamos a respetarla’? La incertidumbre es qué va a hacer la Fuerza Armada, el alto mando del chavismo y el militar”.