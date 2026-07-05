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Resumen

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Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto del 24 de junio en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto del 24 de junio en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
/ MIGUEL MEDINA
Por Agencia AFP

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejaron más de 3.000 fallecidos.

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