Venezuela entrena militarmente a civiles ante un eventual ataque de Estados Unidos

Venezuela realizó el sábado una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias “incalculables” si no acepta el retorno de migrantes deportados.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela, en ataques que dejaron 14 muertos.

Venezuela denuncia un plan de Washington para buscar un “cambio de régimen”.

“ Vengo a aprender para poder defender lo que realmente me importa, que es mi patria, mi tierra, mi nación, Venezuela. No le tengo miedo a nada ni a nadie ”, dijo a la AFP Luzbi Monterola, habitante de 38 años de la comuna Argelia Laya, en Petare, un populoso barrio de Caracas.

El Ejército se desplegó en la principal avenida de esta barriada, que el año pasado registró protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, para instruir en el uso de armamento a civiles que se anotaron voluntariamente.

Tras convocar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada, Maduro ordenó este fin de semana que los militares fueran a los barrios para brindar entrenamiento.

Pero la convocatoria fue mucho menor: unos 25 blindados recorrieron Caracas para reunirse con unas pocas agrupaciones de civiles.

Maduro celebró la jornada durante un encuentro con trabajadores rurales en Aragua (centro), y llamó a que “miles” o hasta “millones” de campesinos “estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano”.

“Si Venezuela es agredida, decía el Che Guevara: se abrirán 1, 2, 3 Vietnam. Y yo creo que se abrirían 1, 2, 3 Boyacá, Ayacucho, Junín y Carabobo”, agregó en referencia a batallas de la época de la independencia.

“Resistencia revolucionaria”

Los militares ofrecieron talleres con grupos de unos treinta voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del “Método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR)” con información sobre cómo “camuflarse”, “sobrevivir” (defensa personal, primeros auxilios) y “pensamiento ideológico”.

Una persona recibe un arma durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, en Caracas, el 20 de septiembre de 2025. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

Todo esto tiene que “ver con petróleo, oro, diamante (...) ellos lo quieren tomar a la fuerza y eso no se va a poder (...) vamos a luchar por lo nuestro”, dijo John Noriega, de 16 años, quien acudió con sus padres.

Hubo entrenamientos en todo el país. En ciudades del oeste como San Cristóbal o Barinas la convocatoria también fue baja, constataron corresponsales de la AFP.

Embarcaciones de pescadores y la marina recorrieron con lanchas rápidas la costa venezolana, según imágenes difundidas por la televisión pública.

“Este día de hoy es un hito que estamos marcando en la revolución militar que estamos escribiendo todos, pueblo y Fuerzas Armadas juntos”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos sostienen rifles durante un entrenamiento militar sobre armamento, en Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, el 20 de septiembre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) / PEDRO MATTEY

Amenazas de Trump

En paralelo, Trump amenazó este sábado con consecuencias “incalculables” a Venezuela si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Agregó en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, pero la repatriación de migrantes es uno de los pocos sectores donde los canales de comunicación permanecen abiertos, destacó una fuente diplomática a la AFP.

El viernes, un avión estadounidense devolvió a 185 migrantes a Caracas y según el gobierno venezolano, más de 13.000 han sido repatriados desde Estados Unidos y México desde enero.

Personas apuntan con armas durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, en Caracas, el 20 de septiembre de 2025. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

Washington acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico y pide 50 millones de dólares por su captura.

Caracas niega estas acusaciones y ordenó un despliegue de efectivos en fronteras y ejercicios militares.

En medio de este contexto, el canal de YouTube de Maduro desapareció de la plataforma, confirmó la AFP.

El gobierno no se pronunció todavía.

Según el medio oficial Telesur, el canal de YouTube fue “cerrado” el viernes por la tarde “sin ninguna justificación (...) en pleno despliegue de las operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos”.

