De manera exclusiva, la líder opositora María Corina Machado expone sobre el momento histórico de Venezuela que impacta a todo el hemisferio. Refuerza cómo desde su punto de vista, los resultados ya les dieron la victoria en la legitimidad, y cómo las masivas y espontáneas movilizaciones les ha dado la victoria moral. Según ella, el actual Gobierno con la represión desnuda su derrota en ambos espacios. Y es contundente en afirmar que a pesar de la persecución “no nos van a callar. No nos vamos a rendir”. Machado asegura que lo que está pasando no es un asunto de derecha o izquierda, y que lo sucedido logró una alineación nunca antes vista desde Chile hasta Estados Unidos. La líder política dice que no hay ninguna negociación en marcha con el régimen de Nicolás Maduro, pero sostiene que “existe la absoluta disposición de una negociación para la transición”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro con 52% de los votos por 43% del opositor Edmundo González Urrutia, que denuncia un fraude y asegura que ganó los comicios.

La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas, que asegura que prueban el triunfo de González Urrutia con 67% de los sufragios. El CNE le dio 43% frente a 52% de Maduro.