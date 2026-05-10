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La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
La presidenta interina Delcy Rodríguez reacciona durante un acto en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, parte del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, el 28 de enero de 2026. (MARCELO GARCIA / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ MARCELO GARCIA
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo en La Haya que su país “es el único que tiene titularidad” sobre el Esequibo, un territorio objeto de una disputa con Guyana.

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