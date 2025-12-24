Esposa de opositor Enrique Márquez cree que no puede haber “Navidad plena” con presos políticos en Venezuela

Sonia Lugo, la esposa del opositor detenido Enrique Márquez, quien fue candidato a las presidenciales de Venezuela en 2024, consideró este miércoles que no puede haber una “Navidad plena” con presos políticos en el país.

“ La libertad de Enrique, como la de tantos hombres y mujeres hoy tras las rejas por sus ideas o por su compromiso político, no debería ser una ficha de negociación, sino un punto de partida para el reencuentro nacional ”, indicó Lugo en las redes sociales de Márquez.

En este contexto, consideró que la liberación de los presos políticos “sería el primer gesto sincero hacia una paz que no se decreta ni se impone, sino que se construye con voluntad, con justicia y con verdad”.

“A todas las familias venezolanas; a las que hoy tienen la dicha de abrazarse y a las que, como la mía, esperan con fe ese abrazo libre que la injusticia ha postergado: Feliz Navidad”, deseó Lugo.

El excandidato fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia.

Márquez exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de las presidenciales de 2024 y rechazó el fallo del Supremo, que convalidó la controvertida reelección de Maduro, de la que aún se desconocen los resultados desglosados, pese a que el cronograma oficial contemplaba su publicación.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El Parlamento venezolano aprobó el martes 23 de diciembre una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de "piratería", referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros. (AFP)