La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que el país está de brazos “abiertos” para recibir a quienes “quieran regresar” bajo una histórica ley de amnistía promulgada el jueves, que abarca momentos clave de 27 años de chavismo.

Rodríguez asumió el poder interinamente tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

La mandataria impulsa una agenda que incluye liberaciones de presos políticos, reformas legislativas y una recién promulgada amnistía general que representa un paso hacia “una Venezuela más democrática”, según la propia Rodríguez.

“Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio”, indicó en un discurso televisado.

Unos siete millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años a causa de la crisis política y económica, entre ellos muchos dirigentes opositores que viven en el exilio.

La ley de amnistía no es automática. Expertos en derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente. Cientos de detenidos como militares acusados de actividades “terroristas” pueden quedar fuera.

Rodríguez agradeció las “posturas genuinas de saludo” a la ley de amnistía, aunque acusó a “algunos sectores” de no estar “dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país”.

“Ya tienen planes, y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa, quienes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela”, dijo la mandataria en su alocución.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país y de la comercialización de crudo venezolano.

La semana pasada, se reunió en Caracas con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, un encuentro en el que estuvieron presentes los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, respectivamente.

“Me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Y lo he hecho por Venezuela”, dijo Rodríguez el lunes.

Venezuela pide la liberación “inmediata” de Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos presos en Nueva York donde se enfrentan a un juicio por narcotráfico. El gobernante se ha declarado un “prisionero de guerra”.

Más de 1.500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo el sábado 21 de febrero el jefe del Parlamento, que aseguró a lo largo del día iban 80 excarcelaciones. (AFP)

