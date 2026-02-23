Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda después de firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda después de firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que el país está de brazos “abiertos” para recibir a quienes “quieran regresar” bajo una histórica ley de amnistía promulgada el jueves, que abarca momentos clave de 27 años de chavismo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.