Venezuela está “preparada” para “disuadir” cualquier “aventura” de EE.UU., dice canciller

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, el 13 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

El canciller venezolano, , afirmó este lunes que está “preparada” para “disuadir” cualquier “aventura” de , país que mantiene un despliegue militar en el mar bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Caracas considera que es una amenaza.

Hemos traído el mensaje de que Venezuela está preparada para disuadir cualquier aventura que quiera hacer Estados Unidos sobre Venezuela. Que no sería sobre Venezuela, sería sobre América Latina y el Caribe”, manifestó Gil al canal estatal Venezolana de Televisión, desde la sede de la ONU, en Nueva York.

MIRA AQUÍ: “El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”

El canciller reiteró que Venezuela está “ofreciendo diálogo” a Estados Unidos, como comunicó en una carta el líder chavista Nicolás Maduro al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro le envió una carta a Trump en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

De acuerdo a la misiva, fechada el 6 de septiembre, Maduro indicó que el canal con Grenell ha funcionado “de manera impecable” hasta la fecha.

Además, dijo que en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump, siempre se ha buscado “una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja” entre ambos Gobiernos.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela confirma que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó sobre la recepción de una carta de Maduro, a cuyo “régimen” tachó de “ilegítimo”, y advirtió que la misiva contiene “muchas mentiras”.

La Administración de Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

