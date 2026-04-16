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Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones municipales en Caracas, el 27 de julio de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones municipales en Caracas, el 27 de julio de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos aún no tiene una fecha en mente para la celebración de elecciones en Venezuela, aunque Washington observa con atención el cumplimiento progresivo de los requisitos para que puedan organizarse los comicios, explicó este jueves un alto diplomático estadounidense ante el Congreso.

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