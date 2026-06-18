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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, se reúne con la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, se reúne con la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos respaldó este jueves el inicio de un diálogo entre representantes del oficialismo venezolano y la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 con el objetivo de establecer una hoja de ruta para una transición democrática, centrada en la reconstrucción de las instituciones y la celebración de un proceso político abierto.

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