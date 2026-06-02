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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 2 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 2 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Estados Unidos trabaja para crear “las condiciones necesarias” para celebrar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no avanzó ninguna posible fecha para los comicios.

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