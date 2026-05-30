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El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, habla con los medios de comunicación en la residencia presidencial en San José, Costa Rica, el 16 de enero de 2025. (Ezequiel BECERRA / AFP)
El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, habla con los medios de comunicación en la residencia presidencial en San José, Costa Rica, el 16 de enero de 2025. (Ezequiel BECERRA / AFP)
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia AFP

Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera el presidente electo de Venezuela en los cuestionados comicios de 2024 en los que Nicolás Maduro fue declarado vencedor, afirmó el sábado que respalda nuevas elecciones para alcanzar una “democracia real”.

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