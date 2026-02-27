Al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados este viernes en Venezuela, informó en la red social X el presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

Entre los excarcelados se encuentran Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada, según la organización no gubernamental.

Foro Penal indicó que ambos estaban “arbitrariamente” detenidos desde agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

Ese grupo de militares es excarcelado ocho días después de que el Parlamento aprobara una amnistía que si bien contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando llegó el chavismo al poder-, establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

Hasta la tarde del jueves, Foro Penal computaba 182 presos políticos militares, así como 386 civiles, para un total de 568.

Más temprano este viernes, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, el chavista Jorge Arreaza, indicó que un total de 223 personas han salido de prisión desde la aprobación de la normativa, el pasado 19 de febrero.

La amnistía ha beneficiado a 223 personas “que estaban privadas de libertad” y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con “medidas cautelares”, detalló el diputado en un mensaje en Telegram.

En total, agregó, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía y que, según la propia norma, deben resolverse en un plazo no mayor a 15 días.

