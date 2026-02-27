Resumen

Familiares de presos políticos participan en una vigilia en Zamora, Venezuela. La amnistía en Venezuela cumplió una semana de su promulgación por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con 217 excarcelaciones en ese período, tras lo que quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos. (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Por Agencia EFE

Al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados este viernes en Venezuela, informó en la red social X el presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

