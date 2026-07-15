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El exdiputado opositor venezolano José "Mazuco" Sánchez, excarcelado de Rodeo I, en Caracas, el 15 de julio de 2026. (Foto de X @clippve)
El exdiputado opositor venezolano José "Mazuco" Sánchez, excarcelado de Rodeo I, en Caracas, el 15 de julio de 2026. (Foto de X @clippve)
Por Agencia AFP

El exdiputado opositor venezolano José “Mazuco” Sánchez fue excarcelado este miércoles en Caracas tras permanecer detenido casi dos años, informaron activistas de derechos humanos, que denunciaron que el dirigente fue víctima de un arresto arbitrario y de desaparición forzada durante meses.

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