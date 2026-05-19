Venezuela excarceló este martes a tres presos políticos que tenían más de 20 años en la cárcel, beneficiados por una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, informó más temprano que en el marco de la amnistía, en el transcurso de la semana se excarcelarán 300 personas detenidas por razones políticas.

MIRA AQUÍ: Presidente del Parlamento venezolano anuncia que 300 personas serán liberadas esta semana

“Desde el Foro Penal confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram.

Los exfuncionarios de la Policía Metropolitana fueron vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes.

Previamente a su excarcelación, a los exfuncionarios policiales se les había negado la amnistía en marzo.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley.

Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena.

Foro Penal dedicado a la defensa de los presos políticos contabiliza unas 454 personas aún en las cárceles venezolanas.

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Trabajadores venezolanos entregaron este jueves 16 de abril una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

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