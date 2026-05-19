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Los presos políticos recién excarcelados en Venezuela, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain. (X @MariaCorinaYA)
Los presos políticos recién excarcelados en Venezuela, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain. (X @MariaCorinaYA)
Por Agencia AFP

Venezuela excarceló este martes a tres presos políticos que tenían más de 20 años en la cárcel, beneficiados por una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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