¿Por qué EE.UU. envió cazas Super Hornet a zonas sensibles cerca de Venezuela y cuál es el poder de estas naves de guerra?

De acuerdo con reportes de seguimiento aéreo y medios especializados, las aeronaves —identificadas con los códigos de llamada RHINO11 y RHINO12— despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y poderoso del mundo que está desplegado en el Caribe desde noviembre como parte de una operación estadounidense contra el narcotráfico, aunque en realidad se trata de cercar al régimen de Maduro y provocar su caída. Los cazas volaron frente a las costas de los estados Zulia y Falcón, a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo.

Mientras el Pentágono calificó la misión como “un vuelo de entrenamiento rutinario en espacio aéreo internacional”, varios analistas consideran que se trató de una demostración de fuerza en medio del reforzamiento militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, donde además del USS Gerald R. Ford ha desplegado desde agosto más de 10 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones cazas F-35, y unos 15.000 militares.

Este movimiento ha sido denominado de manera oficial como Operación Lanza del Sur.

No existe consenso sobre si los F/A-18 llegaron a ingresar en el espacio aéreo soberano venezolano. Algunas publicaciones sostienen que las aeronaves cruzaron el límite de las 12 millas náuticas, mientras otras aseguran que mantuvieron su recorrido sobre aguas internacionales. Lo que sí se confirmó es que, pese a las detecciones de radar locales, el gobierno de Maduro evitó pronunciarse de inmediato sobre el incidente.

Las dos naves realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde estaría el USS Gerald Ford.

¿Qué poder tienen los F/A-18 Super Hornet?

El F/A-18 Super Hornet es uno de los pilares de la aviación embarcada de Estados Unidos y la carta más versátil de la Marina en escenarios de conflicto.

Ha sido diseñado para despegar y aterrizar en portaaviones y combina alcance, maniobrabilidad y un radar de última generación que le permite detectar y seguir múltiples amenazas al mismo tiempo.

Su capacidad de carga, que incluye misiles aire-aire y municiones guiadas de precisión, y su resistencia en combate lo colocan entre los cazas polivalentes más eficientes del mundo.

Más que un avión de ataque, el Super Hornet es una plataforma “todo en uno”: puede cambiar de misión en pleno vuelo y operar en ambientes hostiles donde se combinan amenazas aéreas, navales y electrónicas. Su tecnología AESA, su diseño para absorber daños y su capacidad para trabajar en red con otros aviones o buques completan su papel como pieza clave del poder aeronaval estadounidense.

El cuanto a su costo, el precio de un caza F/A-18 Super Hornet depende de la versión, equipo y configuraciones.

Por ejemplo, el costo unitario habitual para un Super Hornet se sitúa en alrededor de US$ 67,4 millones.

Sin embargo, es importante distinguir entre lo que cuesta un caza básico y el costo real total, que incluye aviónica, armas, equipo de apoyo, entrenamiento, mantenimiento, etc. Ese costo total puede variar mucho según los extras.

¿Qué misiones suelen cumplir? En la práctica, el Super Hornet es el avión que la Marina de Estados Unidos despliega cuando necesita resultados rápidos y precisos. Entre sus misiones más recurrentes figuran:

Superioridad aérea: intercepta aeronaves hostiles y protege el espacio aéreo en torno a un portaaviones o una fuerza naval.

intercepta aeronaves hostiles y protege el espacio aéreo en torno a un portaaviones o una fuerza naval. Ataques de precisión : ejecuta golpes quirúrgicos contra infraestructura militar, posiciones estratégicas o blancos tácticos en tierra.

: ejecuta golpes quirúrgicos contra infraestructura militar, posiciones estratégicas o blancos tácticos en tierra. Apoyo aéreo cercano : brinda respaldo a tropas en operaciones terrestres con munición guiada y vigilancia continua.

: brinda respaldo a tropas en operaciones terrestres con munición guiada y vigilancia continua. Supresión de defensas aéreas enemigas : participa en la neutralización de radares y sistemas antiaéreos.

: participa en la neutralización de radares y sistemas antiaéreos. Operaciones navales : vigila áreas marítimas, escolta buques y puede enfrentar amenazas en superficie.

: vigila áreas marítimas, escolta buques y puede enfrentar amenazas en superficie. Reconocimiento : recolecta imágenes e inteligencia mediante sensores especializados.

: recolecta imágenes e inteligencia mediante sensores especializados. Reabastecimiento en vuelo: algunas unidades pueden suministrar combustible a otros aviones, ampliando el alcance de las misiones.

“Estados Unidos está midiendo la capacidad de respuesta venezolana y buscando provocar un incidente”

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, los sobrevuelos de los cazas F/A-18 Super Hornet sobre el Golfo de Venezuela forman parte de una estrategia más amplia de presión militar contra ese país, donde Washington buscaría provocar una reacción armada de Caracas, y de manera paralela recabar información para una eventual futura misión bélica.

“No es la primera vez que estas aeronaves operan en el escenario venezolano. Antes ya habían escoltado a aviones estratégicos B-52. Lo que hemos visto el martes 9 es una nueva manifestación de presión”, afirma a El Comercio.

“Los Super Hornet están actuando desde hace semanas como parte de la ‘tenaza’ operativa de Lanza del Sur. Su rol no es solo ofensivo o intimidatorio, sino también de acompañamiento a plataformas más pesadas”, señala.

Gómez de la Torre remarca que esta vez los cazas sobrevolaron el espacio aéreo cercano a la Base Naval Rafael Urdaneta, en el estado Zulia. Se trata de un área estratégica donde opera uno de los comandos regionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agrega.

“El sobrevuelo se produjo entre Zulia y Falcón, una zona militarmente sensible. Este tipo de maniobras permite medir la capacidad de respuesta venezolana y, en segundo lugar, no se puede descartar que busquen generar una provocación que escale hacia una reacción más contundente de Caracas”, explica el experto.

El vuelo encaja dentro de lo que Washington denomina misiones de disuasión, sostiene.

Para el especialista, el patrón es evidente: Estados Unidos está combinando plataformas aéreas para tres objetivos principales.

“Primero, obtener información; segundo, evaluar la capacidad de respuesta venezolana; y tercero, estamos entrando a una fase en la que se busca provocar una reacción militar que pueda generar un incidente con valor político y estratégico, incluso un posible casus belli”, afirma.

Además de la intención política, subraya que estas incursiones también cumplen una función técnica: “Estos vuelos permiten recabar datos sobre comunicaciones, radares, sistemas defensivos y tiempos de respuesta de Venezuela. Esa información puede ser determinante para futuras misiones”, anticipa.

Según Gómez de la Torre, la presión aérea en el Caribe no hará más que intensificarse.