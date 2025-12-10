Roger Zuzunaga Ruiz
¿Por qué EE.UU. envió cazas Super Hornet a zonas sensibles cerca de Venezuela y cuál es el poder de estas naves de guerra?
El martes 9 de diciembre, dos cazas F/A-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos realizaron un vuelo de aproximadamente 40 minutos sobre el Golfo de Venezuela, en un movimiento que elevó la tensión militar en el Caribe y volvió a poner a prueba a Nicolás Maduro, a quien Donald Trump ha exigido la renuncia en un diálogo telefónico que sostuvieron hace unas semanas. ¿Cuál es el poder de estas naves de guerra y qué lectura se puede hacer de esta aproximación a territorio venezolano?

