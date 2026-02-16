Venezuela: Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre

Escuchar
Familiares de presos políticos se consuelan mutuamente durante una huelga de hambre afuera de la prisión de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 16 de febrero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela llevan este lunes más de 48 horas en huelga de hambre afuera de un comando policial en Caracas, algunas de las cuales ya han sufrido problemas de salud relacionados.

