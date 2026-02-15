Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer sostiene una imagen de un familiar durante una huelga de hambre por los presos políticos este sábado, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela).
Una mujer sostiene una imagen de un familiar durante una huelga de hambre por los presos políticos este sábado, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela).
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Dos de las diez mujeres familiares de presos políticos que desde el sábado se mantienen en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas han sufrido este domingo problemas de salud.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud
Venezuela

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país
España

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela

Venezuela reafirma propósito de “libertad e independencia” pese a “nuevas circunstancias”
Venezuela

Venezuela reafirma propósito de “libertad e independencia” pese a “nuevas circunstancias”