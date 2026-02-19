Finaliza la huelga de hambre de familiares de presos políticos tras aprobación de amnistía en Venezuela

Escuchar
Familiares de presos políticos se abrazan afuera de la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Yorman MALDONADO / AFP)
/ YORMAN MALDONADO
Por Agencia AFP

Una huelga de hambre que casi cumplió seis días de familiares de presos políticos en Venezuela finalizó el jueves después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía general que esperan lleve a masivas liberaciones.

