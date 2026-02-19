Finaliza la huelga de hambre de familiares de presos políticos tras aprobación de amnistía en Venezuela

Una huelga de hambre que casi cumplió seis días de familiares de presos políticos en Venezuela finalizó el jueves después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía general que esperan lleve a masivas liberaciones.

Del total de 10 mujeres que iniciaron la protesta el 14 de febrero, quedaba una, Narwin Gil. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, donde los familiares montaron campamento desde que en enero se anunció un primer proceso de excarcelaciones.

Familiares reunidos bajo un toldo acompañaron la sesión de la Asamblea Nacional a través de un teléfono celular.

El Parlamento aprobó la norma por unanimidad tras votar artículo por artículo el jueves por la noche. “Se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática”, anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre aplausos de la abrumadora mayoría oficialista y un puñado de opositores.

La ley pasa ahora a la presidenta interina, su hermana Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

El gobierno interino anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones. Según la oenegé Foro Penal, 448 opositores han quedado en libertad condicional desde entonces y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela.

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos se apostaron hace casi dos meses a las afueras de las cárceles en espera de su libertad.

Una mujer contenía el aliento con lágrimas en sus mejillas, otra rezaba entre susurros. Los familiares seguían con emoción el debate desde su celular frente al Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la presidenta interina ordenó cerrar.

“Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República”, señaló el jefe parlamentario al término de la sesión.

“También se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir”, remató.

