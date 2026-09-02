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El presidente de Chevron Venezuela, Mariano Vela, firma un documento en Caracas ante la mirada de la presidenta Delcy Rodríguez. (EFE/ Ronald Peña R).
El presidente de Chevron Venezuela, Mariano Vela, firma un documento en Caracas ante la mirada de la presidenta Delcy Rodríguez. (EFE/ Ronald Peña R).
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Venezuela firmó este miércoles acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambos países.

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