Venezuela firmó este miércoles acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambos países.

El Gobierno venezolano y Chevron firmaron un documento para el reconocimiento de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia, constituidas entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, a los términos de la nueva ley de hidrocarburos, reformada el pasado enero.

Ese acuerdo también reconoce las adaptaciones de los planes de negocio de estas empresas mixtas “bajo el nuevo marco legal y fiscal del sector hidrocarburos”, según la información oficial de Venezuela.

Ambas partes suscribieron igualmente un “acuerdo integral de pago del bono” por “concepto de acceso a las reservas de hidrocarburos de las áreas delimitadas” a Petroindependencia.

Entretanto, PDVSA firmó con Eni un contrato de participación productiva de hidrocarburos en el bloque Junín 5 de la venezolana Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, así como un “acuerdo de transición” de esa área.

De igual forma, la estatal venezolana firmó un contrato de participación productiva en el oriental bloque Budare-Elotes con la empresa Primavera.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, el 2 de septiembre de 2026. (Juan Barreto / AFP). / JUAN BARRETO

Chevron anunció este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país.

En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Su anuncio llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

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