El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, anunció este jueves el levantamiento de las medidas administrativas de restricción que pesaban sobre los portales de noticias El Nacional y La Patilla, lo cual permite la reactivación de su acceso en los proveedores de internet en el territorio nacional tras años de bloqueos digitales.

De acuerdo con la información difundida por Pérez Pirela en redes sociales, la decisión responde a directrices de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre la delegación del gobierno nacional y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Como resultado de las mesas de trabajo entre la delegación del Gobierno Nacional y los exdiputados de la AN de 2015, y en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, por instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez se levantaron las medidas administrativas sobre los portales web La Patilla y El Nacional. Desde hoy ambos portales están nuevamente accesibles en todo el territorio nacional”, escribió el funcionario.

Añadió que la medida busca reafirmar “el compromiso con la diversidad de pensamiento y con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna”, enmarcando la restitución del servicio en los esfuerzos de distensión política y diálogo institucional que promueve el Ejecutivo con la venia de Estados Unidos.

El anuncio coincide con las declaraciones en las últimas horas de la directiva de la Asamblea Nacional de 2015. La presidenta del Parlamento opositor, Dinorah Figuera, confirmó que ambos portales habían comenzado a registrar tráfico regular en Venezuela sin bloqueos. Sostuvo que la medida debe hacerse extensiva a la totalidad de las plataformas informativas censuradas.

Asimismo, la representación parlamentaria en la mesa de diálogo —encabezada por Marco Quiñones, vicepresidente del órgano legislativo de 2015 y quien acompaña a Figuera en las negociaciones— valoró la medida como paso concreto derivado de las negociaciones políticas encaminadas a la reinstitucionalización del país y a la garantía del libre ejercicio del periodismo.

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