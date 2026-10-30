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Una captura de las web del portal de noticias de Venezuela, El Nacional, tras el fin de la censura por el Gobierno de Delcy Rodríguez. (Captura de El Nacional)
Una captura de las web del portal de noticias de Venezuela, El Nacional, tras el fin de la censura por el Gobierno de Delcy Rodríguez. (Captura de El Nacional)
Por El Nacional de Venezuela, GDA

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, anunció este jueves el levantamiento de las medidas administrativas de restricción que pesaban sobre los portales de noticias El Nacional y La Patilla, lo cual permite la reactivación de su acceso en los proveedores de internet en el territorio nacional tras años de bloqueos digitales.

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